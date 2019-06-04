В конгрессе решили запретить США выходить из договора об открытом небе

В конгрессе решили запретить США выходить из договора об открытом небе

Республиканцы обвиняли Россию в нарушении договора об открытом небе и допускали выход из соглашения. Теперь же, когда большинство в конгрессе оказалось у демократов, законодатели предложили запретить выход из договора

Фото: Alexandra Mlejnkova / AP

Комитет палаты представителей конгресса по вооруженным силам подготовил законопроект, запрещающий США выход, приостановку или разрыв договора об открытом небе, в рамках которого проводятся наблюдательные полеты.

Исключение предлагается сделать в том случае, если главы Пентагона и Госдепа вместе обвинят Россию в нарушении договора (и непринятии шагов для возврата к соблюдению соглашений), а все страны-подписанты с этим согласятся.

Законодатели отметили, что договор можно использовать во время кризисов и отметили, что США провели полеты над Украиной после инцидента на входе в Керченский пролив, где российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля.

Комитет конгресса предлагает решительно отвечать на нарушение положений договора со стороны России, но отмечает, что США должны придерживаться взятых в рамках соглашения обязательств из-за выгоды, которую они приносят.