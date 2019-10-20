Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге увеличилось до 16

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге увеличилось до 16

Число пострадавших при столкновении маршрутного микроавтобуса и трамвая в Санкт-Петербурге увеличилось до 16 человек, включая троих детей десяти и 14 лет. Об этом пишет «Мойка 78» со ссылкой на городское управление МЧС.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших. Состояние пострадавших в результате ДТП оценивается как средней степени тяжести, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.

По данным МЧС, авария произошла 20 октября в 18:15 на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. Как уточнили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, водитель маршрутки К-235 ехал на красный сигнал светофора. После столкновения с трамваем автобус опрокинулся на бок.

Ранее, 15 октября, в Курортном районе Санкт-Петербурга микроавтобус Peugeot врезался в столб, после чего перевернулся. По данным ГИБДД, 32-летний водитель не справился с управлением на скользкой дороге. В результате ЧП погиб один пассажир, еще семь пострадали.