В Петербурге маршрутка опрокинулась из-за столкновения с трамваем

В Петербурге из-за столкновения трамвая с маршрутным автобусом пострадало более десяти человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло 20 октября около 18:00 на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. Как заявили в ведомстве, на месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

На опубликованных телеканалом «78» кадрах видно, что из-за жесткого столкновения маршрутка перевернулась. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» телеканалу сообщили, что трамвай проезжал на зеленый свет светофора, в то время как автобус оказался на его пути.

«Фонтанка.ру» также пишет, что ДТП произошло по вине водителя маршрутки. По данным очевидцев, автобус хотел проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора.

15 октября в Петербурге в ДТП с микроавтобусом погиб один человек и семь пострадали. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в столб.