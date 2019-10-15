В Петербурге один человек погиб и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Петербурге один человек погиб и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Курортном районе Санкт-Петербурга микроавтобус врезался в столб и перевернулся, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленинградской области.

По данным полиции, авария произошла около 09:00 на скользкой дороге на трассе «Скандинавия» в 5 км от внутригородской скоростной платной магистрали ЗСД.

Микроавтобусом Peugeot управлял 32-летний водитель. Он вез пассажиров в Выборг. Источник в экстренных службах уточнил телеканалу, что мужчина не справился с управлением на скользкой дороге.

В результате один пассажир скончался, еще семь пострадали — четверо из них находятся в тяжелом состоянии, трое получили легкие травмы. Всех раненых доставили в медучреждения.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.