В НАТО не увидели смысла в моратории на установку ракет средней дальности

В НАТО не увидели смысла в моратории на установку ракет средней дальности

Бывший заместитель генсекретаря НАТО Роуз Готтемюллер назвала бессмысленным предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом она заявила в интервью изданию «Коммерсантъ».

«С точки зрения НАТО, российское предложение просто лишено основания, поскольку все члены альянса убеждены, что 9М729 нарушает Договор о РСМД, а Россия уже развернула эти ракеты» — сказала Готтемюллер.

По ее словам, Москва предлагает мораторий «в одностороннем порядке» и таким образом хочет лишь «верифицировать американские ракеты».

«Не вижу в этом смысла», — подчеркнула Готтемюллер.