Ле Пен попросила приостановить членство Турции в НАТО из-за операции

Лидер французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен потребовала приостановить членство Турции в НАТО в связи с военной операцией, которую проводит Анкара на северо-востоке Сирии. Об этом она сообщила в эфире радиостанции RTL.

«Турция нарушила критерии пребывания в НАТО. Необходимо приостановить ее участие в альянсе», — сказала политик.

Ле Пен также считает, что Турцию следует лишить выплат в рамках реализации программы помощи кандидатам на вступление в ЕС. Политик отметила, что «объем этих выплат на период с 2021 по 2027 год должен был составить €6 млрд».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя развитие событий на севере Турции, заявил, что неспособность НАТО отреагировать на наступление турецких войск на позиции курдов в регионе, является «серьезной ошибкой» альянса и всего западного мира.

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