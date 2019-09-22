Глава патриаршей комиссии дал совет по борьбе с матом в детской речи

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов рассказал, как отучить человека от использования нецензурной лексики. Об этом он сообщил воспитанникам православного детского дома «Павлин». Видеозапись беседы опубликована в блоге протоиерея.

Смирнов отметил, что один из его воспитанников ругался матом и даже при нем. «Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается», — сказал протоиерей.

По его мнению, подобный способ эффективен, однако лучше обойтись без него. При этом протоиерей задался вопросом, зачем сквернословить, если в русском языке есть «500 тыс. слов прекрасных». Смирнов заявил, что лучше сочинять стихотворения.

В начале сентября Смирнов заявил, что русские мужчины растут слабыми из-за женского воспитания, и назвал их национальной трагедией.