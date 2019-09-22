В РПЦ сочли шуткой совет протоиерея Смирнова давать детям «по роже»

В Русской православной церкви (РПЦ) расценивают как шутку совет протоиерея Дмитрия Смирнова давать сквернословящим детям «по роже». При этом церковь всегда публично выступает против способов, которые могут унизить достоинство ребенка или нанести его здоровью какой-либо ущерб, сообщил «РИА Новости» замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Отец Дмитрий Смирнов известен своими яркими сравнениями и образами, и мы полагаем, что в данном случае он, находясь в живом общении с задающими вопрос, просто пошутил», — сказал представитель РПЦ.

По его словам, для тех людей, кто лично знает протоиерея Дмитрия Смирнова, «эта шуточная фраза, конечно, не характеризует этого священника как способного применять насилие по отношению к детям». Кипшидзе добавил, что Смирнов, будучи в реальной жизни мягким, добрым и отзывчивым пастырем, многие годы посвятил реализации многочисленных социальных проектов.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов в ходе общения с воспитанниками православного детского дома «Павлин» рассказал, как отучить человека от использования нецензурной лексики. В качестве примера он привел случай, когда один из его воспитанников при нем ругался матом, после чего протоиерей дал ему «по роже». Смирнов отметил, что после инцидента его воспитанник не ругается матом уже пять лет. Протоиерей назвал этот способ эффективным, однако, по его мнению, лучше обойтись без него.