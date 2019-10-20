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Политика ,  
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В Анкаре заявили о планах разместить беженцев на сирийской границе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет, чтобы правительственные войска Сирии отошли от сирийско-турецкой границы, чтобы Анкара могла разместить на этой территории беженцев, которые сейчас находятся в Турции. Об этом сообщил Associated Press пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

По словам Калына, Эрдоган обсудит этот вопрос на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые состоятся 22 октября в Сочи. Пресс-секретарь Эрдогана отметил, что уход сирийских правительственных сил и курдских группировок важен, поскольку беженцы не станут возвращаться на подконтрольные им территории.

«Мы хотим создать подходящие условия для их возвращения, чтобы они были в безопасности» — заявил Калын. 

Ранее высокопоставленный представитель «Сирийских демократических сил Редур Халиль сообщил Associated Press, что курдские формирования отойдут от турецко-сирийской границы в соответствии с соглашением, достигнутым Анкарой и Вашингтоном.

9 октября Анкара начала военную операцию «Источник свободы» на северо-востоке Сирии. Ее целью стали курдские «Отряды народной самообороны» и «Сирийские демократические силы», которые Турция считает террористическими организациями. Действия Анкары осудили в Европе, США и Лиге арабских государств.

17 октября США и Турция договорились о приостановлении на 120 часов операции Анкары. Согласно договоренности, за это время курдские группировки должны отойти от сирийско-турецкой границы на 30 км, после чего турецкие военные войдут на эту территорию и установят там зону безопасности. Позже Эрдоган заявил, что в случае невыполнения соглашения турецкая армия возобновит операцию.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Сирия
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