Советник Эрдогана сообщил о договоренности о зоне безопасности в Сирии

Турция и США достигли договоренности о создании на турецко-сирийской границы зоны безопасности протяженностью 444 км, которая будет контролироваться турецкими войсками. Об этом сообщил «РИА Новости» советник турецкого лидера Ясин Актай.

Советник заявил, что отсутствие письменной договоренности с Вашингтоном не говорит о несогласии по этому вопросу. Как сообщил Актай, в зону безопасности войдет восток Евфрата, включая провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор, ее глубина составит 32 км. Советник Эрдогана уточнил, что сотрудничество между Вашингтоном и Анкарой в зоне безопасности будет осуществляться в рамках отношений между двумя государствами как членами НАТО.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, операция направлена против курдских «Отрядов народной самообороны» и «Сирийских демократических сил», которые Анкара считает террористическими организациями. Действия Турции осудили в Европе, США и Лиге арабских государств.



17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс договорились о приостановлении на 120 часов военной операции Анкары. Согласно договоренности, Турция должна прекратить операцию на 120 часов, а курдские группировки — отойти на 30 км от границы, после чего Анкара войдет на эту территорию и установит там зону безопасности. 18 октября, выступая на пресс-конференции, Эрдоган заявил, что в договоренностях шла речь о зоне безопасности шириной 32 км и длиной 444 км.