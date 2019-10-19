СМИ назвали ключевой момент в переговорах США и Турции по Сирии

СМИ назвали ключевой момент в переговорах США и Турции по Сирии

По данным Reuters, на переговорах по Сирии Пенс заявил Эрдогану, что Трамп уважает и ценит его. Анкара была готова на перемирие длительностью 24-48 часов, Вашингтон добился 120

Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Майк Пенс (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

США и Турции удалось договориться о перемирии на северо-востоке Сирии после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил ограничить прекращение огня конкретными временными рамками, пишет Reuters со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, у вице-президента США Майка Пенса и Эрдогана, чьи переговоры длились более четырех часов, было много разногласий, однако главной проблемой было нежелание Турции идти на перемирие.

В начале беседы Пенс сказал Эрдогану, что президент Дональд Трамп уважает и ценит его. В какой-то момент во время беседы турецкие чиновники перечислили свои потери в результате операции, Пенс сказал им, что многие члены делегации США — ветераны и рассказал, что его сын тоже был военным. Вице-президент выразил соболезнования семьям погибших турков. Это помогло снизить напряжение между сторонами, отмечает агентство.

Переломный момент произошел, когда Эрдоган потребовал установить конкретный промежуток времени для прекращения огня, а не вводить такой режим навсегда.