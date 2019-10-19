Медведев пообещал Сербии помощь в защите суверенитета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова помогать Сербии в сохранении территориальной целостности. Об этом он сказал во время выступления в Народной скупщине Сербии, передает ТАСС.

«Россия поддерживает сербский народ и готова оказывать вам всю необходимую помощь в сохранении суверенитета и территориальной целостности», — подчеркнул он.

По словам Медведева, разрешить ситуацию на Балканах возможно исключительно в мирном формате, опираясь на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244 по урегулированию косовского кризиса. Премьер добавил, что Россия стремится сотрудничать со всеми государствами региона и заинтересована в сохранении стабильности и безопасности на полуострове.

19 октября Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Белград по случаю 75-летия освобождения сербской столицы от немецко-фашистских войск. Вместе с президентом Сербии он принял военный парад, а также провел переговоры с председателем правительства страны Аной Брнабич.

