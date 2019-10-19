Медведев вместе с президентом Сербии принял военный парад в Белграде

Медведев вместе с президентом Сербии принял военный парад в Белграде

Премьер-министр Дмитрий Медведев вместе с президентом Сербии Александром Вучичем принял парад в Белграде, посвященный 75-летию освобождения сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает «РИА Новости».

В параде на аэродроме Батайница приняли участие более 2 тыс. военных. В ходе него продемонстрировали переданную Сербии российскую военную технику — бронетранспортеры БРДМ-2, истребители МиГ-29 и вертолеты «Ми».

Лидеры стран также планируют посетить торжественную церемонию в концертном зале «Сава-центр» и возложить памятные венки на Мемориальном кладбище освободителей Белграда.

В рамках визита Медведев намерен провести переговоры с Вучичем, а также со своим сербским коллегой Аной Брнабич по вопросам торгово-экономических и культурных связей России и Сербии.

Ранее в интервью сербской газете «Вечерние новости» Дмитрий Медведев заявил, что Москва ценит дружественные отношения с Сербией, в частности «взвешенную позицию», которую занял Белград, когда Евросоюз и Соединенные Штаты вводили антироссийские санкции.