Сербия договорилась с Россией о получении экспортного кредита

Заместитель главы Минфина России Юрий Зубарев и министр финансов Сербии Синиша Мали подписали соглашение о выдаче Белграду экспортного кредита, передает ТАСС. Документ был заключен в ходе визита премьера Дмитрия Медведева.

Ранее первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что речь идет о предоставлении кредита на €172,5 млн. По его словам, соглашение о выдаче госкредита сможет создать условия для участия России в модернизации сербской железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, РЖД договорились с Сербией по реализации проекта модернизации железнодорожного участка Белград — Бар, передает «РИА Новости». «Инфраструктура железных дорог Сербии» и «РЖД Интернешнл» также подписали соглашение о втором этапе реконструкции и строительства двухпутной железной дороги на участке Стара Пазова — Нови Сад.

В субботу, 19 октября, глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл в Белград по случаю 75-летия освобождения столицы Сербии от фашистов. Вместе с президентом Сербии Александром Вучичем он принял военный парад.