Захарова связала отсрочку Brexit с желанием Лондона ослабить позиции ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поправки британского парламента, обязывающие премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона просить отсрочку Brexit.

По ее словам, в Великобритании четвертый год «не могут реализовать итоги общенационального референдума». На первый взгляд это нарушение прав проголосовавших за выход из ЕС. Но когда империя задумывалась о таких пустяках?» — написала она в Facebook.

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Захарова отметила, что затягивание процесса выхода страны из Евросоюза свидетельствует о желании Лондона ослабить позиции партнеров в ЕС, при этом «измотав их отсутствием возможности стратегического планирования».