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Мэй заявила о чувстве «дежавю» при очередном обсуждении сделки по Brexit

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что испытала чувство «дежавю», наблюдая за дебатами в парламенте о сделке по Brexit. Об этом она сказала в ходе своего выступления в палате общин, передает CNN.

Замечание экс-лидера консерваторов было встречено смехом. «Я знаю это чувство», — прокомментировал ее слова глава правительства Борис Джонсон.

Выступая перед депутатами, Тереза Мэй сказала, что у них есть шанс «показать заботу о людях», проголосовав за сделку по Brexit. Экс-премьер также исключила возможность проведения второго референдума о выходе Великобритании из ЕС только потому, что «некоторые люди не согласны с результатом первого».

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«Тогда я говорю всем в парламенте, кто не желает «жесткого» Brexit. Я говорила это прежде, говорила множество раз, теперь надеюсь, что говорю в последний раз — если вы не хотите выхода Великобритании из ЕС без соглашения, вы обязаны проголосовать за сделку», — подчеркнула она.

19 октября депутаты британского парламента перенесли решение вопроса о соглашении между Евросоюзом и Лондоном на понедельник, 21 октября. В то же время палата общин поддержала поправку, обязывающую главу правительства Бориса Джонсона просить об отсрочке Brexit, который запланирован на 31 октября, вне зависимости от результатов голосования по сделке.

 

Теги: Brexit, Тереза Мэй, Великобритания
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