Мэй заявила о чувстве «дежавю» при очередном обсуждении сделки по Brexit

Мэй заявила о чувстве «дежавю» при очередном обсуждении сделки по Brexit

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что испытала чувство «дежавю», наблюдая за дебатами в парламенте о сделке по Brexit. Об этом она сказала в ходе своего выступления в палате общин, передает CNN.

Замечание экс-лидера консерваторов было встречено смехом. «Я знаю это чувство», — прокомментировал ее слова глава правительства Борис Джонсон.

Выступая перед депутатами, Тереза Мэй сказала, что у них есть шанс «показать заботу о людях», проголосовав за сделку по Brexit. Экс-премьер также исключила возможность проведения второго референдума о выходе Великобритании из ЕС только потому, что «некоторые люди не согласны с результатом первого».

«Тогда я говорю всем в парламенте, кто не желает «жесткого» Brexit. Я говорила это прежде, говорила множество раз, теперь надеюсь, что говорю в последний раз — если вы не хотите выхода Великобритании из ЕС без соглашения, вы обязаны проголосовать за сделку», — подчеркнула она.