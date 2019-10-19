Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте немецкого правительства.

Как отмечается в сообщении, в центре внимания беседы лидеров была подготовка к предстоящему саммиту в «нормандском формате» (Германия, Россия, Франция и Украина). Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также продолжающиеся переговоры о продолжении транзита газа через Украину.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля, лидеры подтвердили важность выполнения минских соглашений, а также согласились с тем, что саммит должен «увенчаться конкретными результатами».

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что конкретные сроки встречи «четверки» зависят от начала разведения сил в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внедрению «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство должна предшествовать встреча в «нормандском формате».