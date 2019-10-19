СК показал видео обысков по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

Следственный комитет России (СКР) опубликовал в своем YouTube-канале видеозапись обысков в золотодобывающей компании, которой принадлежит дамба, разрушенная в Красноярском крае 19 октября. На записи без звука видно, как сотрудник СК выносит из офиса документацию.

По данным источников «РИА Новости» и «Интерфакс», речь идет о холдинге «Сибзолото». Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В ночь на 19 октября в 170 км к югу от Красноярска на реке Сейма произошло обрушение дамбы, расположенной возле золотодобывающей артели. В результате инцидента погибли 15 человек, еще шестеро рабочих числятся пропавшими без вести. Путин поручил местным властям оказать помощь семьям погибших и доложить о причинах ЧП.