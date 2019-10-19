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Британский парламент проголосует по поправке об отсрочке Brexit

В субботу, 19 октября, депутаты палаты общин будут голосовать по поправке депутата Оливера Летвина, которая предполагает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если парламент Великобритании одобрит новую сделку. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Летвина, если поправка будет принята, это избавит Великобританию от риска выйти из ЕС без сделки, не успев принять необходимые законы для осуществления Brexit до 31 октября. К тому же в случае принятия голосование по сделке, одобренной лидерами Евросоюза 17 октября, не будет иметь смысла, отмечает он.

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Британия и ЕС объявили о сделке по Brexit

В четверг, 17 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорился о новом соглашении по Brexit с Евросоюзом. Его должен был одобрить парламент Великобритании, голосование было назначено на субботу, 19 октября. Первоначальный вариант договора о выходе Британии из ЕС был согласован в октябре 2018 года. Соглашение, состоящее из 585 страниц, было принято главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и занимавшей пост главы правительства Великобритании Терезой Мэй. Однако впоследствии британские депутаты трижды отвергали договор. Джонсон сменил Мэй на посту премьер-министра в июле этого года и неоднократно утверждал, что выведет страну из ЕС до 31 октября этого года независимо от обстоятельств.

В сентябре палата лордов британского парламента утвердила законопроект, который препятствует выходу страны из Евросоюза 31 октября без сделки об условиях. Согласно документу, Джонсон должен просить о трехмесячной отсрочке Brexit, если 19 октября парламент не одобрит соглашение об условиях.

Теги: Brexit, отсрочка, голосование
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