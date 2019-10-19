СМИ узнали о смерти рок-музыкантов в Москве от отравления наркотиками

СМИ узнали о смерти рок-музыкантов в Москве от отравления наркотиками

Продюсер рок-группы Zreet Глеб Акимов и ее барабанщик Артем Колбасов скончались от отравления наркотиками в Москве. Об этом сообщают РЕН ТВ и Telegram-канал «112».

Их тела обнаружили в субботу, 19 октября, на студии в районе Печатники. По предварительным данным, накануне они устроили вечеринку. Утром Акимова и Колбасова обнаружили мертвыми.

Солист группы Александр Вальтер дал показания полиции, в которых заявил, что не употребляет запрещенные вещества, отмечают РЕН ТВ и канал «112».

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя (по вопросам взаимодействия со СМИ) ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой.