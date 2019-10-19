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СМИ узнали о смерти рок-музыкантов в Москве от отравления наркотиками

Продюсер рок-группы Zreet Глеб Акимов и ее барабанщик Артем Колбасов скончались от отравления наркотиками в Москве. Об этом сообщают РЕН ТВ и Telegram-канал «112».

Их тела обнаружили в субботу, 19 октября, на студии в районе Печатники. По предварительным данным, накануне они устроили вечеринку. Утром Акимова и Колбасова обнаружили мертвыми.

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Солист группы Александр Вальтер дал показания полиции, в которых заявил, что не употребляет запрещенные вещества, отмечают РЕН ТВ и канал «112».

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя (по вопросам взаимодействия со СМИ) ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой.

Солист группы Zreet Александр Вальтер отказался комментировать эту информацию.

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В конце августа инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Он потерял сознание прямо во время совещания. Коллеги вызвали ему скорую помощь, однако спасти его не удалось.

Теги: рок-группа, наркотики, отравление
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