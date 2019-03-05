Россия стала европейским лидером по количеству изъятого метамфетамина

Россия в 2017 году также вошла в список из десяти стран, где было изъято более 100 кг амфетамина. В нем лидируют Германия (почти 1,7 т), Великобритания (1,4 т) и Швеция (892 кг). В России изъяли 393 кг наркотика, который по большей части изготавливается в Бельгии, Нидерландах и Польше, сказано в докладе.

По мнению эксперта Института прав человека, руководителя программы «Новая наркополитика» Льва Левинсона, такое лидерство России может быть связано с тем, что во многих других странах мира учитывается только вес наркотика, а у нас считают по общему весу смеси — вместе с нейтральными наполнителями, например глюкозой или легальными фармацевтическими препаратами.

Амфетамин и метамфетамин относятся к числу наркотиков, оборот которых происходит в основном на местном рынке: они производятся в Европе и распространяются также в ее пределах, за исключением небольшой доли экспорта в страны Ближнего Востока, Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании.

В России отмечено расширение масштабов незаконного изготовления и оборота новых психоактивных веществ и синтетических наркотиков, говорится в докладе.

Самые распространенные наркотики Европы

Россия замыкает десятку стран-лидеров по объему изъятого за год гашиша. Больше всего этого наркотика изъяли в Испании (334,9 т), на втором месте — Франция (57,4 т). В России изъяли 1,1 т гашиша. ООН не приводит данные по объемам изъятой марихуаны, хотя случаев ее изъятия больше, чем случаев изъятия гашиша (420 тыс. против 317 тыс.).

Каннабис — самый распространенный наркотик в Европе: на него приходится 38% всего рынка наркотиков в ЕС, который в 2013 году оценивался в €24 млрд, говорится в докладе. Распространенность каннабиса в Евросоюзе примерно в пять раз выше, чем всех других запрещенных наркотических веществ: его хотя бы один раз пробовали около 87,6 млн человек в возрасте 15–64 лет, или более четверти представителей этой возрастной группы. Около 1% взрослого населения Европы употребляет каннабис ежедневно или почти каждый день; три четверти потребителей — мужчины в возрасте 35–64 лет.

Лидерство южноевропейских стран в потреблении гашиша связано с тем, что важнейший его поставщик — Марокко, откуда он морем попадает в Европу, отмечает комитет ООН. На территории Европы крупным производителем каннабиноидов является Албания; наркотик оттуда распространяется по западной Европе через Черногорию.

В последние годы марихуана и гашиш, изымаемые в Европе, стали более концентрированными, отмечает ООН. Рост начался в 2006 году, к 2013 году содержание тетрагидроканнабинола (вещество, которое и обеспечивает психотропное действие каннабиноидов) составляло в марихуане в основном 9–12%. к 2016 году оно возросло до 14–21%. ​

Запрещенные наркотики в Евросоюзе пробовали хотя бы раз в жизни более 92 млн человек, или более четверти населения в возрасте 15–64 лет, говорится в докладе. Не менее 9 тыс. человек в 2016 году умерли от передозировки на территории Евросоюза, а также не входящих в него Норвегии и Турции, указывают авторы, ссылаясь на сторонний доклад. Около 5% европейцев 15–64 лет хотя бы однажды пробовало кокаин, 3,6% — амфетамин.

Эффект от Таможенного союза

Россия не входит в число крупнейших стран — потребителей героина, но является важным пунктом его транзита из Афганистана, утверждается в докладе. «Для доставки афганских опиатов на рынки Белоруссии, Литвы и Российской Федерации продолжает использоваться так называемый северный маршрут, проходящий через государства Центральной Азии», — сообщают в ООН.

В связи с этим углубление экономической интеграции в рамках Таможенного союза ЕАЭС может навредить, убеждены авторы доклада, поскольку есть риск активизации незаконного оборота наркотиков между Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией. «Упрощение таможенных требований и ослабление пограничного контроля могут облегчить перемещение товаров и услуг, но вместе с тем создать дополнительные риски незаконного оборота наркотиков в этом субрегионе», — предупредили в комитете.

Летом 2018 года ОДКБ отчиталось об итогах операции «Канал-кордон», проведенной с участием более 16 тыс. сотрудников правоохранительных органов и специальных органов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также стран-наблюдателей — Ирана, Китая, Пакистана, Управления ООН по наркотикам и преступности и Интерпола. В результате операции было изъято более 5,5 т наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, из них — 4753 кг опия, 418 кг гашиша, более 84 кг героина, 189 кг марихуаны и более 9 кг синтетических наркотиков.

Альтернативные маршруты транзита героина из Афганистана пролегают через Пакистан, страны Персидского залива и Восточную Африку, а также через Индию. За пределами Афганистана опиатов изготовляют мало, однако в последние годы их производство в Европе растет, говорится в докладе. Соответствующие лаборатории были обнаружены в Испании, Нидерландах и Чехии.

Российское правительство в целом «демонстрирует приверженность букве и духу международных договоров о контроле над наркотиками», считают в комитете. ООН, в частности, отмечает, что российские власти устранили некоторые нормативные препятствия для получения пациентами медицинских наркотиков и «есть надежда на то, что эти меры в долгосрочной перспективе позволят повысить их доступность».