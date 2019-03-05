Россия стала европейским лидером по количеству изъятого метамфетамина

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,77 0,03 EUR Бирж. 74,37 -0,18 Brent 65,62 -0,71% USD Нал. 66,25 65,64 EUR Нал. 75,28 74,36 USD ЦБ 65,80 0 EUR ЦБ 74,51 -0,24 EUR/USD 1,1307 -0,0029 BTC/USD Бирж. 3 937,80 137,80 IMOEX 2 466,23 -0,31% RTSI 1 180,15 -0,48% DJIA 25 811,80 -0,03% Nasdaq 7 584,22 0,09%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Biogen $401 (+21,64%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Biogen $401 (+21,64%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 65,8 (0) Quote, 13:18
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 74,51 (-0,24) Quote, 13:18
Россия стала европейским лидером по количеству изъятого метамфетамина Общество, 21:18 СМИ анонсировали продажу «Челси» отказавшегося уйти на замену вратаря Спорт, 21:12 В работе сайта Amazon произошел сбой Общество, 21:09 На Украине возбудили еще одно дело о коррупции в оборонной сфере Общество, 21:06 WSJ узнала о кибератаках Китая на разработчиков военных технологий США Технологии и медиа, 21:04 Полиция нашла взрывные устройства в аэропортах и на вокзале Лондона Общество, 20:53 Минфин предложил ввести для госкомпаний новый KPI Экономика, 20:50 Натуральные продукты: как успешно конкурировать с федеральным ретейлером РБК и «Билайн» Бизнес, 20:41 ЦБ написал банкам рекомендации по сбору биометрии Финансы, 20:40 Российский фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш Политика, 20:34 На заводе под Владимиром во время пожара пострадали 7 человек Общество, 20:24 Премьер Венгрии поддержал предложения Макрона по защите ЕС от кибератак Политика, 20:15 Тренер сборной Германии убрал из команды трех футболистов «Баварии» Спорт, 20:10 Евроремонт по-парижски: способен ли план Эмманюэля Макрона укрепить ЕС Политика, 20:06
Общество ,  
0 
Россия стала европейским лидером по количеству изъятого метамфетамина
В России за 2017 год изъяли больше всего метамфетамина в Европе — 1,1 т. Это в десять раз больше, чем у занявшей второе место Франции. Россия также остается важным пунктом транзита героина, говорится в ежегодном докладе ООН
Подпольная лаборатория по производству метамфетамина (Фото: Chor Sokunthea / Reuters)

Лидеры по синтетике

Россия с большим отрывом занимает первое место по количеству метамфетамина, изъятого в течение 2017 года в Европе. Об этом говорится в докладе Международного комитета ООН по контролю над наркотиками, который опубликован 5 марта.

Об изъятии более 50 кг метамфетамина в 2017 году сообщили Российская Федерация (1131 кг), Франция (123 кг), Германия (114 кг), Чехия (93 кг), Норвегия (76 кг), Италия (57 кг), Финляндия (56 кг) и Словакия (51 кг).

Россия — единственная страна, где за год изъяли больше 1 т наркотика. Объем изъятого метамфетамина в 2017 году в стране более чем вдвое превышает объем этого вещества, изъятый годом ранее совокупно по всему Евросоюзу (около 0,5 т).

По данным ООН, метамфетамин незаконно изготавливается в основном в Чехии, где, по данным 2016 года, находилась 261 подпольная лаборатория из 291, ликвидированных в Европе. Спустя год в этой стране обнаружили 264 лаборатории. Для сравнения, в Словакии — 11 лабораторий, в Польше пять, в Германии две, в Испании и Литве по одной. Потребление метамфетамина традиционно было локализовано на территории Чехии и Словакии, однако в последние годы охватило Германию, Кипр, Испанию, Швецию и Финляндию, отмечается в докладе.

Общество
ФСБ пресекла работу двух крупных производителей синтетических наркотиков

Россия в 2017 году также вошла в список из десяти стран, где было изъято более 100 кг амфетамина. В нем лидируют Германия (почти 1,7 т), Великобритания (1,4 т) и Швеция (892 кг). В России изъяли 393 кг наркотика, который по большей части изготавливается в Бельгии, Нидерландах и Польше, сказано в докладе.

По мнению эксперта Института прав человека, руководителя программы «Новая наркополитика» Льва Левинсона, такое лидерство России может быть связано с тем, что во многих других странах мира учитывается только вес наркотика, а у нас считают по общему весу смеси — вместе с нейтральными наполнителями, например глюкозой или легальными фармацевтическими препаратами.

Амфетамин и метамфетамин относятся к числу наркотиков, оборот которых происходит в основном на местном рынке: они производятся в Европе и распространяются также в ее пределах, за исключением небольшой доли экспорта в страны Ближнего Востока, Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании.

Общество
В МВД сочли Украину ведущим поставщиком синтетических наркотиков в Россию

В России отмечено расширение масштабов незаконного изготовления и оборота новых психоактивных веществ и синтетических наркотиков, говорится в докладе.

Самые распространенные наркотики Европы

Россия замыкает десятку стран-лидеров по объему изъятого за год гашиша. Больше всего этого наркотика изъяли в Испании (334,9 т), на втором месте — Франция (57,4 т). В России изъяли 1,1 т гашиша. ООН не приводит данные по объемам изъятой марихуаны, хотя случаев ее изъятия больше, чем случаев изъятия гашиша (420 тыс. против 317 тыс.).

Каннабис — самый распространенный наркотик в Европе: на него приходится 38% всего рынка наркотиков в ЕС, который в 2013 году оценивался в €24 млрд, говорится в докладе. Распространенность каннабиса в Евросоюзе примерно в пять раз выше, чем всех других запрещенных наркотических веществ: его хотя бы один раз пробовали около 87,6 млн человек в возрасте 15–64 лет, или более четверти представителей этой возрастной группы. Около 1% взрослого населения Европы употребляет каннабис ежедневно или почти каждый день; три четверти потребителей — мужчины в возрасте 35–64 лет.

Лидерство южноевропейских стран в потреблении гашиша связано с тем, что важнейший его поставщик — Марокко, откуда он морем попадает в Европу, отмечает комитет ООН. На территории Европы крупным производителем каннабиноидов является Албания; наркотик оттуда распространяется по западной Европе через Черногорию.

Общество
Минздрав предложил разрешить ввоз гашиша для исследований

В последние годы марихуана и гашиш, изымаемые в Европе, стали более концентрированными, отмечает ООН. Рост начался в 2006 году, к 2013 году содержание тетрагидроканнабинола (вещество, которое и обеспечивает психотропное действие каннабиноидов) составляло в марихуане в основном 9–12%. к 2016 году оно возросло до 14–21%. ​

Запрещенные наркотики в Евросоюзе пробовали хотя бы раз в жизни более 92 млн человек, или более четверти населения в возрасте 15–64 лет, говорится в докладе. Не менее 9 тыс. человек в 2016 году умерли от передозировки на территории Евросоюза, а также не входящих в него Норвегии и Турции, указывают авторы, ссылаясь на сторонний доклад. Около 5% европейцев 15–64 лет хотя бы однажды пробовало кокаин, 3,6% — амфетамин.

Эффект от Таможенного союза

Россия не входит в число крупнейших стран — потребителей героина, но является важным пунктом его транзита из Афганистана, утверждается в докладе. «Для доставки афганских опиатов на рынки Белоруссии, Литвы и Российской Федерации продолжает использоваться так называемый северный маршрут, проходящий через государства Центральной Азии», — сообщают в ООН.

В связи с этим углубление экономической интеграции в рамках Таможенного союза ЕАЭС может навредить, убеждены авторы доклада, поскольку есть риск активизации незаконного оборота наркотиков между Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией. «Упрощение таможенных требований и ослабление пограничного контроля могут облегчить перемещение товаров и услуг, но вместе с тем создать дополнительные риски незаконного оборота наркотиков в этом субрегионе», — предупредили в комитете.

Летом 2018 года ОДКБ отчиталось об итогах операции «Канал-кордон», проведенной с участием более 16 тыс. сотрудников правоохранительных органов и специальных органов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также стран-наблюдателей — Ирана, Китая, Пакистана, Управления ООН по наркотикам и преступности и Интерпола. В результате операции было изъято более 5,5 т наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, из них — 4753 кг опия, 418 кг гашиша, более 84 кг героина, 189 кг марихуаны и более 9 кг синтетических наркотиков.

Общество
В Татарстане бывший офицер ФСКН получил 8 лет за транспортировку героина

Альтернативные маршруты транзита героина из Афганистана пролегают через Пакистан, страны Персидского залива и Восточную Африку, а также через Индию. За пределами Афганистана опиатов изготовляют мало, однако в последние годы их производство в Европе растет, говорится в докладе. Соответствующие лаборатории были обнаружены в Испании, Нидерландах и Чехии.

Российское правительство в целом «демонстрирует приверженность букве и духу международных договоров о контроле над наркотиками», считают в комитете. ООН, в частности, отмечает, что российские власти устранили некоторые нормативные препятствия для получения пациентами медицинских наркотиков и «есть надежда на то, что эти меры в долгосрочной перспективе позволят повысить их доступность».

Автор: Маргарита Алехина
Теги: наркотики, ООН
Материалы по теме
МВД объяснило причины усиления контроля за «конструкторами» наркотиков
Общество
Премьер ужесточил контроль за химикатами для производства наркотиков
Общество
ФСБ задержала группировку россиян и украинцев по производству наркотиков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter