Сотрудник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков

Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным телеканала, 27-летний мужчина потерял сознание в ходе совещания в столичном офисе сети. После неудачных попыток привести его в чувство коллеги вызвали скорую. Мужчину доставили в больницу, где он скончался. При досмотре его личных вещей полицейские обнаружили три пакета с запрещенным веществом и трубку для курения.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков», расследование продолжается.

«Инцидент произошел 12 июля в одном из офисов компании в Москве. Сотруднику стало плохо на рабочем месте, незамедлительно была вызвана скорая помощь. Медработниками была оказана первая реанимационная помощь, после чего его госпитализировали в больницу, где впоследствии он скончался. Компания не располагает официальной информацией о причинах смерти», — сообщили РБК в пресс-службе «Магнита».