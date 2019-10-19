Савченко обвинила Порошенко во лжи о войне в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne оценила выполнение минских соглашений при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

«Порошенко раньше врал, что мы их [соглашения] выполняем, а на самом деле ничего не делали. [Нынешний глава государства Владимир] Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить», — сказала Савченко в контексте обсуждения переговоров по Донбассу между Москвой и Киевом.

При этом экс-депутат выступила за то, чтобы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) «прекратили свое существование».

В начале октября контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера», которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса и процедуру проведения выборов в регионе. Стороны также договорились о разведении сил в двух пунктах на востоке Украины, которое до сих пор не выполнено. ДНР и ЛНР с Киевом обвиняют друг друга в обстрелах.