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Суд арестовал замначальника полиции района Дорогомилово

Пресненский районный суд Москвы арестовал сроком на два месяца заместителя начальника полиции по Дорогомиловскому району, начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемого в совершении мошенничества, передает корреспондент РБК.

Ранее следствие попросило суд избрать меру пресечения в виде ареста в отношении Устинова и его руководителя, начальника полиции по району Дмитрия Смирнова. Смирнова также арестовали на два месяца, до 18 декабря.

Двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД столичного района Дорогомилово задержали 17 октября в момент получения ими 3,5 млн руб. По данным МВД, речь шла о первой части взятки, общая сумма которой должна была превысить 12 млн руб.

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Устинов и Смирнов подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). По версии следствия, Смирнов получил информацию о процессуальной проверке в отношении адвоката Сергея Зуева, после чего начал вымогать у него взятку в размере 7 млн руб.

Смирнов отказался признать вину. Согласно его версии событий, Зуев подъехал к отделению и попросил о встрече. В машине адвокат передал начальнику полиции и его заместителю пакет, отметив, что он предназначается Устинову. По словам Смирнова, полицейские ожидали, что в пакете будет бутылка деревенского самогона, обещанная адвокатом ранее, однако в нем оказалась крупная сумма денег.

Теги: МВД, мошенничество, взятка
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