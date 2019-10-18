Суд арестовал замначальника полиции района Дорогомилово

Пресненский районный суд Москвы арестовал сроком на два месяца заместителя начальника полиции по Дорогомиловскому району, начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемого в совершении мошенничества, передает корреспондент РБК.

Ранее следствие попросило суд избрать меру пресечения в виде ареста в отношении Устинова и его руководителя, начальника полиции по району Дмитрия Смирнова. Смирнова также арестовали на два месяца, до 18 декабря.

Двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД столичного района Дорогомилово задержали 17 октября в момент получения ими 3,5 млн руб. По данным МВД, речь шла о первой части взятки, общая сумма которой должна была превысить 12 млн руб.

Устинов и Смирнов подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). По версии следствия, Смирнов получил информацию о процессуальной проверке в отношении адвоката Сергея Зуева, после чего начал вымогать у него взятку в размере 7 млн руб.