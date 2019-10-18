Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 63,95 (-0,06) Quote, 12:34
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 71,13 (+0,23) Quote, 12:34
Есть ли у вас способности к бизнесу. Тест РБК и HUAWEI, 18:31 Сибирские энергетики сняли клип на песню «Идет тепло в трубопровод» Общество, 18:24 Депутат решил проверить компании после отключения компрессоров «Газпрома» Технологии и медиа, 18:24 Следствие попросило арестовать двух руководителей ОВД «Дорогомилово» Общество, 18:20 Юнкер прослезился на последнем для него саммите ЕС Политика, 18:19 На заводе в Татарстане отменили проверку на трезвость после жалоб рабочих Общество, 18:14 «Барселона» и «Реал» предложили дату для отложенной из-за протестов игры Спорт, 18:11 Денис Матюхин — о тенденциях на рынке бизнес-туризма Партнерский материал, 18:05 В Москве из реабилитационного центра эвакуировали 80 детей Общество, 18:02 Просто спросите эксперта: как закон регулирует бизнес в интернете Pro, 17:58 Полиция раскрыла подробности ДТП с «пьяным» мальчиком под Кировом Общество, 17:55 Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании Общество, 17:48 Кремль ответил на вопрос об агремане новому послу США Политика, 17:44 На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок Общество, 17:44
Общество ,  
0 
Следствие попросило арестовать двух руководителей ОВД «Дорогомилово»

Следствие просило суд избрать в отношении двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД московского района Дорогомилово Сергея Устинова и Дмитрия Смирнова меру пресечения в виде ареста, сообщает корреспондент РБК.

Оба подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Вопрос об избрании меры пресечения рассматривает в пятницу Пресненский суд Москвы.

Общество
В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово

Начальник полиции Смирнов и его заместитель Устинов были задержаны в минувший четверг при получении 3,5 млн руб. от неназванного гражданина. По версии МВД, денежные средства являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн руб.

Теги: полиция, мошенничество, арест
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово
Общество
СК сообщил о задержании главы Новочеркасска за взятки
Общество
В Челябинской области за взятки задержали сотрудников Госинспекции труда
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter