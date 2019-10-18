Следствие попросило арестовать двух руководителей ОВД «Дорогомилово»

Следствие просило суд избрать в отношении двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД московского района Дорогомилово Сергея Устинова и Дмитрия Смирнова меру пресечения в виде ареста, сообщает корреспондент РБК.

Оба подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Вопрос об избрании меры пресечения рассматривает в пятницу Пресненский суд Москвы.

Начальник полиции Смирнов и его заместитель Устинов были задержаны в минувший четверг при получении 3,5 млн руб. от неназванного гражданина. По версии МВД, денежные средства являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн руб.