Эксперты ответили на сообщения о риске облучиться при полете в США

Эксперты ответили на сообщения о риске облучиться при полете в США

Длительные авиаперелеты не несут никакой опасности для жизни человека в отношении получения дозы облучения. Об этом сообщил РБК доктор наук, заведующий лабораторией радиоизотопного комплекса Института ядерных исследований РАН Борис Жуйков, комментируя информацию о возможности облучиться на трансполярных рейсах.

«Человек может получить дозу [облучения], но это не имеет никакого значения», — заявил Жуйков, объяснив, что в случае с малыми дозами важны общие показатели радиации, полученной по меньшей мере за год.

«Человек получит в 100 раз [превышающую] дневную дозу, но летит-то он полдня. Это будет, грубо говоря, одна семисотая часть обычной дозы», — отметил ученый.

Ранее замдиректора по научной работе Института прикладной геофизики им. Е.К. Федорова Владимир Минлигареев сообщил, что доза облучения, которую получают пассажиры длительных трансполярных авиарейсов в случае мощной солнечной вспышки, может в сто раз превышать годовую. Таким образом, человек может получить значительную дозу облучения во время перелета из России в США или из США в Японию.