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Ученый предупредил о риске облучиться при полете в США

Доза облучения при длительных трансполярных авиарейсах при мощной солнечной вспышке может быть больше годовой в сто раз. Об этом сообщил замдиректора по научной работе Института прикладной геофизики им. Е.К.Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев, передает «РИА Новости».

Он отметил, что значительную дозу облучения можно получить при перелетах, например, из России в США или из США в Японию. По его словам, согласно норме она не должно превышать один миллизиверт в год. Однако на высоте 10–11 км при перелете в северных широтах и при солнечной вспышке доза может составить пять миллизивертов в час.

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«То есть за время 20-часового полета можно получить единовременную дозу, превышающую годовую в сто раз», — сказал Минлигареев.

Он отметил, что в настоящее время число трансполярных перелетов увеличилось до 13–15 тыс. в год. Минлигареев рассказал, что иногда были случаи, когда самолеты летели во время солнечных вспышек, но пассажиров об этом не предупреждали. По его словам, в результате на западные компании подавали «многомиллионные иски» из-за причинения ущерба здоровью пассажиров.

В 2013 году бывший тогда главой Росгидромета Александр Фролов сообщал, что во время трансполярного перелета человек получает четверть максимальной годовой дозы радиации. Он добавлял, что синоптики планируют предупреждать пассажиров о солнечных вспышках, так как из-за них уровень радиации повышается в разы.

Теги: облучение, перелеты, Росгидромет, вспышка на Солнце
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