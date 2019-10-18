ВЦИОМ оценил доверие россиян к Путину

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину с августа вырос до 73,3%. Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на его сайте.

С 5 по 11 августа этот показатель составлял 70,3%, а в конце месяца снизился до 70,2%. Впоследствии уровень доверия начал расти.

Согласно данным исследования, 62% россиян считают, что президент понимает реальную ситуацию в стране. 30% респондентов заявили, что не считают, что глава государства понимает их проблемы, а еще 8% россиян затруднились ответить на вопрос.

Во ВЦИОМе сообщили, что деятельность президента России одобрили 66,5%, а уровень неодобрения его действий составил 25,3%. Доверие Путину, как политику, высказали 73,3% респондентов.