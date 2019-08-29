Левада-центр оценил уровень одобрения работы Путина

67% россиян в целом одобряют деятельность президента России Владимира Путина на посту главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса «Одобрение институтов власти» Левада-центра, опубликованные на сайте аналитического центра.

В июне и июле работу президента одобряли 68% граждан, в мае и апреле — 66%. С января по март показатель составлял 64%.

По данным исследования, почти половина (49%) граждан считают, что дела в России идут в правильном направлении. 42% респондентов ответили, что страна движется по неверному пути.

Работу премьер-министра Дмитрия Медведева одобрили 36% россиян. По сравнению с июлем показатель вырос на 2%. Рейтинг самого правительства оказался выше: его деятельность одобряют 44% опрошенных, минимальный показатель (38%) был зафиксирован в январе.

Как показал опрос, работу Госдумы положительно оценивают 37% россиян, 60% выразили недовольство деятельностью нижней палаты парламента. Максимальным показатель одобрения был зарегистрирован в апреле (39%). При этом большинство респондентов (61%) одобрили деятельность глав регионов.