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Больше половины россиян считают рост цен самой острой проблемой

По мнению 59% россиян, рост цен является самой острой проблемой общества, следует из результатов опроса Левада-центра.

Этот показатель на 13% меньше, чем годом ранее. Бедность и обнищание большинства населения оказались на втором месте в списке тревог — так считают 42% респондентов, что на 10% меньше, чем в 2018 году. Тройку самых острых проблем замыкают коррупция и взяточничество, число людей назвавших их по сравнению с прошлым годом выросло на 8% и составило 41%.

Также в десятку самых главных тревог россиян попали такие проблемы, как рост безработицы (36%), недоступность многих видов медицинского обслуживания (30%), несправедливое распределение доходов (29%), ухудшение состояния окружающей среды (24%), кризис в экономике (24%), недоступность образования (22%) и рост наркомании (20%).

В конце августа Левада-центр опубликовал данные опроса, согласно которому 67% россиян одобряют деятельность президента России Владимира Путина на посту главы государства. Также почти половина (49%) граждан заявили, что дела в стране идут в правильном направлении. 42% респондентов ответили, что страна движется по неверному пути.

Теги: опрос, Левада-центр, рост цен
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