Обвинение запросило для экс-главы Коми Гайзера 21 год колонии

Прокурор попросил Замоскворецкий суд Москвы приговорить экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 21 году колонии строгого режима. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах и подтвердила адвокат Гайзера Дарья Евменина.

Помимо лишения свободы обвинение запросило для Гайзера штраф 500 млн руб., лишение права занимать должности на госслужбе на пять лет и ограничение свободы на 2 года, согласно которому экс-глава региона не сможет выезжать за пределы Коми.

Евменина подчеркнула, что ее подзащитный свою вину не признает.

Гайзера, еще одного бывшего главу республики Владимира Торлопова и более десяти фигурантов дела обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и взятках. По версии следствия, ущерб бюджету от их действий составил 4,5 млрд руб.