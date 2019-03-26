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Apple $197 (+3,07%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,84%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Обвинение запросило для экс-главы Коми Гайзера 21 год колонии

Прокурор попросил Замоскворецкий суд Москвы приговорить экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 21 году колонии строгого режима. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах и подтвердила адвокат Гайзера Дарья Евменина.

Помимо лишения свободы обвинение запросило для Гайзера штраф 500 млн руб., лишение права занимать должности на госслужбе на пять лет и ограничение свободы на 2 года, согласно которому экс-глава региона не сможет выезжать за пределы Коми.

Евменина подчеркнула, что ее подзащитный свою вину не признает.

Политика
Группировка Гайзера: за что арестовали руководство Республики Коми

Гайзера, еще одного бывшего главу республики Владимира Торлопова и более десяти фигурантов дела обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и взятках. По версии следствия, ущерб бюджету от их действий составил 4,5 млрд руб.

Теги: Вячеслав Гайзер, обвинение, прокурор
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