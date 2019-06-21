Прокуратура обжаловала приговор экс-главе Коми Гайзеру

Прокуратура обжаловала приговор экс-главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру, получившему 11 лет колонии за коррупцию. «Подано апелляционное представление», — говорится в карточке дела на сайте Мосгорсуда.

Ранее, 18 июня, апелляционную жалобу на данный срок подавала защита Гайзера, требующая вынести оправдательный приговор.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам и штрафу на 160 млн руб. по делу о мошенничестве. В марте гособвинение просило о сроке в 21 год и штрафе в 500 млн руб. Однако суд признал Гайзера виновным только в мошенничестве, оправдав по созданию преступного сообщества.

Гайзер, экс-глава Республики Коми в 2010–2015 годах и член высшего политсовета «Единой России», был арестован в сентябре 2015 года по обвинению в организации преступной группы, пытавшейся завладеть госимуществом. По данным следствия, с 2006 года преступное сообщество нанесло ущерб региональному бюджету на 4,5 млрд руб.