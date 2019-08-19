В США опубликовали секретный отчет разведки о ЧП на Чернобыльской АЭС

Национальный архив безопасности США опубликовал первый засекреченный отчет американской разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, в котором сообщается о возможном количестве пострадавших при взрыве в реакторе.

Отчет был направлен 2 мая 1986 года на имя государственного секретаря США (эту должность тогда занимал Джордж Шульц) Мортоном Абрамовицем. Он отмечает, что все научное сообщество считает «ерундой» гибель лишь двух человек в результате катастрофы, как утверждается в официальных данных.

По подсчетам Абрамовица, во время дневной смены на реакторе РБМК-1000 находятся около 100 человек. Ночью там должны работать примерно 25-30 сотрудников. «Так как третий и четвертый энергоблоки расположены близко друг к другу, вблизи последнего могло находиться около 200 человек днем и до 70 — ночью», пишет Абрамовиц.

Он отмечает, что в момент взрыва рядом с реактором находились не менее 100 человек. Абрамовиц отмечает, что судя по фотографиям разрушений, все кто был вблизи четвертого энергоблока погибли сразу или получили смертельные дозы радиации.

Документ был опубликован в связи с выходом книги журналистки и бывшего члена Президентского Совета при Борисе Ельцине Аллы Ярошинской. Кроме него, туда вошли дневниковые записи, отчеты с заседаний политбюро ЦК КПСС и другие материалы.