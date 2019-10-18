Минздрав отчитался об увеличении числа поликлиник в России

За последние четыре года в России открылось более 2 тыс. медицинских учреждений первичного звена, всего в стране работает свыше 60 тыс. подразделений. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова на совещании с регионами на тему первичного звена здравоохранения, передает корреспондент РБК.

По ее словам, сейчас в такого рода медучреждениях работают более 305 тыс. врачей, что на 4 тыс. больше по сравнению с 2014 годом. Скворцова добавила, что в среднем россияне обращаются в поликлиники или фельдшерские пункты не менее восьми раз в год.

По данным Минздрава, в российских поликлиниках не хватает более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер, а также других медицинских сотрудников. При этом только 1 тыс. заинтересованных в вакансии врача соискателей зарегистрированы на бирже труда, сообщал Минтруд. Для устранения проблемы нехватки врачей Минздрав предложил привлечь мигрантов. Так, врачам планируется выдавать российские паспорта в упрощенном порядке.

С критикой ситуации в первичном звене российского здравоохранения неоднократно выступал Владимир Путин.В августе президент провел совещание по этой теме, на котором оценил ситуацию в этой сфере как «провал».