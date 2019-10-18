Сенцов назвал россиян и украинцев братьями

Украинский режиссер Олег Сенцов в интервью немецкому изданию Der Spiegel напомнил, что русские и украинцы — родственные народы.

По словам режиссера, между русскими и украинцами немного различий, «по сути, мы братья», — говорит Сенцов. При этом он отметил разницу мировоззрений и связанный с этим конфликт между двумя народами.

Так, режиссер уверен, что украинцы хотят жить в соответствии с европейскими ценностями, а россияне — жить в Советском Союзе. Он отметил, что во время заключения в России не испытывал агрессии из-за своего происхождения.

Ранее Олег Сенцов встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Политик похвалил режиссера за стремление к достоинству и свободе.