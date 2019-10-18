В «Матросской Тишине» вновь отравились наркотиками арестанты

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту госпитализации арестантов из СИЗО-1 «Матросская Тишина». По данным РЕН ТВ, четверо арестованных отравились психотропными веществами.

По информации пресс-службы прокуратуры, в медицинское учреждение попали трое заключенных столичного СИЗО-1. При этом РЕН ТВ сообщает о четверых пострадавших.

«17 октября в СИЗО-1 Москвы во время проверки было выявлено четверо арестованных с признаками опьянения. Медицинским работником для их качественного обследования и оказания медицинской помощи было принято решение направить данных арестованных в одну из городских больниц», — подтвердили эту информацию ТАСС в региональном главке ФСИН, уточнив, что речь идет о сильнодействующих препаратах.



РЕН ТВ пишет, что трое арестантов были вывезены в больницу днем, а еще один вечером. У всех них было диагностировано отравление психотропными веществами.

Арестованные, которых содержали в общем корпусе СИЗО, отравились метадоном, рассказал РБК источник во ФСИН. По его словам, наркотик попал в СИЗО вместе с продуктовой передачей, в пачке сметаны. «Все отравившиеся не первый раз находятся в тюрьме и имеют опыт в таких вопросах», — добавил собеседник. В мае наркотики пытались передать в СИЗО в конфетах.