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Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit

Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск. Трансляция велась на сайте Европейского совета.

Как следует из заявления, опубликованного на сайте европейского законодательного органа, саммит Евросоюза утвердил дату выхода Великобритании — он должен произойти 1 ноября в том случае, если британский парламент ратифицирует все документы. В тексте сообщения также говорится, что Европейский совет утвердил политическую декларацию, содержащую основные параметры отношений между ЕС и Британией. При этом в Евросоюзе вновь подтвердили намерении сохранить «как можно более тесное партнерство» с королевством.

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Британия и ЕС объявили о сделке по Brexit

Днем 17 октября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил в своем Twitter, что Евросоюз и Великобритания достигли соглашения по Brexit. Премьер-министр королевства Борис Джонсон назвал договоренность «замечательной новой сделкой», заявив, что теперь британский парламент должен одобрить соглашение.
Ранее Джонсон сообщал, что намерен представить ЕС новый план по выходу из союза. Стороны не могли достичь консенсуса по тексту соглашения, поскольку им не удавалось договориться о том, как сохранить прозрачность границы Северной Ирландии (часть Великобритании) и Ирландской республики (отдельное государство, которое состоит в ЕС).

В апреле Великобритания и ЕС согласовали 31 октября как новую возможную дату сделки. Джонсон неоднократно заявлял, что намерен вывести страну из ЕС до этого дня вне зависимости от того, удастся ли королевству достичь соглашения с союзом.

Теги: Евросоюз, Brexit
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