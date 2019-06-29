Власти Москвы объяснили пятое место столицы по пробкам в мире

Снижение загруженности московских дорог «Мостранспроект» объясняет изменением подхода к расчету рейтинга. Специалисты TomTom отвели российской столице по итогам 2018 года только пятое место по пробкам

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Столичные власти заявляют, что пятое место Москвы в рейтинге голландской компании TomTom по загруженности дорог, связано с изменением критериев оценок. Комментарий пресс-службы ГУП «Мостранспроект» приводит агентство «РИА Новости».

В нем говорится, что если раньше компания считала уровень загруженности только на дорогах Москвы, то теперь в рейтинге учитывается дорожная сеть всей агломерации, включая дороги Московской области. Это объясняется тем, что большое количество автомобилей приезжает в Москву из-за МКАДа. «Кроме того, растет число маятниковой миграции, границы перемещений автомобилей сильно размыты», — добавили в пресс-службе.

TomTom — голландская фирма, занимающейся производством навигационных систем и составлением карт. В ее рейтинге по итогам 2018 года общий уровень загруженности Московской агломерации снизился с 57% до 56% по сравнению с 2017 годом, а загруженность автомагистралей упала на 4%. Таким образом российская столица заняла пятое место. Лидеров рейтинга стал индийский Мумбаи, где транспортная перегрузка составляет 65%. На втором месте — Богота (63%). Тройку лидеров замыкает Лима с показателем 58%. На четвертом месте — Нью-Дели (58%).