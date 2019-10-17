Спикер Рады заявил об отсутствии полномочий закрыть сайт «Миротворец»

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент не обладает полномочиями для закрытия сайта «Миротворец», где публикуются имена людей, якобы нарушающих украинские законы. Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на брифинг председателя Рады.

«Парламент не может участвовать в таких процессах, поскольку не имеет полномочий закрывать информационные или другие сайты. И я не уверен, что Верховной раде эти права нужны», — сказал Разумков.

Тем не менее спикер Рады отметил, что законодательная власть Украины не может не обращать внимание на требования мониторинговой миссии ООН, и призвал авторов интернет-ресурса соблюдать законодательство страны.

Ранее замглавы мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро выступил за закрытие «Миротворца». Международная организация считает, что публикация фамилий с такими ярлыками, как «террористы, сепаратисты и предатели», представляет угрозу для общества.