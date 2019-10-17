Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 64,01 (-0,33) Quote, 15:52
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 70,9 (-0,15) Quote, 15:52
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге были в розыске Общество, 18:27 Студенты ВГИКа спели Путину песню «Когда мы были на войне» Политика, 18:25 Куплю недорого: во что вкладываются инвесторы недвижимости РБК и Элитная недвижимость, 18:20 Росстат зафиксировал резкий рост производства водки и коньяка в России Общество, 18:17 СМИ узнали о приглашении Кудрина и Зубкова в суд по делу Пугачева Финансы, 18:08 «Локомотив» прервал серию из пяти побед «Адмирала» в КХЛ Спорт, 18:04 Спикер Рады заявил об отсутствии полномочий закрыть сайт «Миротворец» Политика, 18:02 У Libra вновь неприятности: почему от проекта отвернулась Франция Крипто, 18:00 Война клиента и ретейлера: кто порождает потребительский терроризм Pro, 17:56 Дума поддержала законопроект о запрете на выезд для экс-сотрудников ФСБ Политика, 17:56 Johnson & Johnson решила заплатить $4 млрд по искам: что будет с акциями Quote, 17:49 Власти Черногории объявили о победе над Дерипаской в споре на €600 млн Бизнес, 17:48 Путин предложил перестать платить защищающей жертв конфликтов комиссии Политика, 17:44 Умные решения: 3 гаджета для делового человека РБК и HUAWEI, 17:43
Политика ,  
0 
Спикер Рады заявил об отсутствии полномочий закрыть сайт «Миротворец»

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент не обладает полномочиями для закрытия сайта «Миротворец», где публикуются имена людей, якобы нарушающих украинские законы. Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на брифинг председателя Рады.

«Парламент не может участвовать в таких процессах, поскольку не имеет полномочий закрывать информационные или другие сайты. И я не уверен, что Верховной раде эти права нужны», — сказал Разумков.

Тем не менее спикер Рады отметил, что законодательная власть Украины не может не обращать внимание на требования мониторинговой миссии ООН, и призвал авторов интернет-ресурса соблюдать законодательство страны.

Политика
Связанный с «Миротворцем» политик стал замглавы МВД Украины

Ранее замглавы мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро выступил за закрытие «Миротворца». Международная организация считает, что публикация фамилий с такими ярлыками, как «террористы, сепаратисты и предатели», представляет угрозу для общества.

По вопросу «Миротворца» также высказывался украинский лидер Владимир Зеленский. По словам президента, он также не имеет возможность остановить работу сайта.

Портал «Миротворец» размещает информацию об украинцах и граждан других стран, которые, по данным сайта, посещают Крым без санкции Киева, а также имеют отношение к конфликту в Донбассе и «агрессии» против Украины.

Теги: Верховная Рада, Украина, «Миротворец»
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
В мониторинговой миссии ООН выступили за закрытие сайта «Миротворец»
Политика
Авторов фильма о катастрофе рейса МН17 внесли в базу «Миротворца»
Общество
Зеленский объяснил невозможность закрытия сайта «Миротворец»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter