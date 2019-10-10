Зеленский объяснил невозможность закрытия сайта «Миротворец»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет полномочий закрывать сайты. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая проходит на киевском фуд-маркете, сообщает корреспондент РБК. Украинский лидер отвечал на вопрос, когда будет закрыт сайт «Миротворец».

«Однажды даже моя жена попала на сайт «Миротворец», потом ее сняли. Если там была моя жена, вы же понимаете мое отношение [к этому сайту] <...> Я как президент не могу открывать или закрывать сайты», — сказал Зеленский, отметив, что ему неизвестно, кто является владельцем сайта.

Украинский сайт «Миротворец» собирает данные о россиянах, украинцах и гражданах других стран, которые, по версии авторов портала, посещают «оккупированный» Крым без разрешения Киева. В эту же базу попадают участники конфликта на востоке Украины и те, кого авторы обвиняют в «агрессии» против страны.

Супругу Зеленского внесли в базу «Миротворца» до президентских выборов в апреле. В описании ее карточки говорилось, что Елену Зеленскую внесли в черный список, поскольку она «информатор боевиков незаконных вооруженных формирований». Поводом стал сделанный ею в 2014 году репост в Facebook, в котором за информацию о перемещении украинских военных предлагается гонорар в 15 тыс. руб. Однако на следующий день Елену Зеленскую из базы сайта уже удалили.