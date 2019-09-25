Связанный с «Миротворцем» политик стал замглавы МВД Украины

Антон Геращенко, бывший депутат Верховной рады от «Народного фронта» и внештатный советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, стал его заместителем. Об этом сообщается на сайте украинского МВД.

В публикации говорится, что Геращенко займется законодательным обеспечением деятельности МВД и, среди прочего, будет взаимодействовать с Радой и парламентскими комитетами. Кроме того, в обязанности экс-депутата входят «диалог» со СМИ и обеспечение открытости работы министерства.

Геращенко находится в российском санкционном списке и является одним из инициаторов создания в 2014 году украинского сайта «Миротворец». На этом портале публикуются персональные данные людей, которых авторы сайта считают виновными в преступлениях против национальной безопасности Украины. В частности, в 2016 году бывший депутат анонсировал появление в базе «Миротворца» информации о более чем 7 тыс. украинских и иностранных журналистах, «прошедших аккредитацию» в самопровозглашенной Донецкой народной республике.