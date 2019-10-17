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Пожар в Кемерово ,  
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Суд в Кемерово освободил четырех фигурантов дела «Зимней вишни» из СИЗО

Суд Заводского района города Кемерово освободил из СИЗО четырех фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщил корреспондент «Интерфакс-Сибирь» из зала суда.

Среди освобожденных из-под ареста были начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, руководитель службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин, глава компании-подрядчика, обслуживавшей системы пожарной безопасности, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

В отношении них применили ст.105.1 УПК России (запрет определенных действий). Теперь они будут находиться дома, однако не смогут воспользоваться телефоном и интернетом.

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Все четверо находились в СИЗО с весны-лета 2018 года. Ранее стало известно, что об их освобождении ходатайствовало обвинение. Гособвинитель в суде заявил, что дальше просить о продлении их ареста не позволяет закон, поэтому сторона обвинения была вынуждена поставить вопрос о смягчении меры.

В то же время суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении ареста еще четырем фигурантам дела о пожаре — гендиректору ООО «Зимняя вишня» Надежде Судденок, сотруднику частного охранного предприятия Сергею Антюшину, техническому директору Кемеровского кондитерского комбината, владевшему сгоревшим ТЦ, Георгию Соболеву и гендиректору комбината Юлии Богдановой до 26 января.

Фотогалерея 
Акция памяти жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Фоторепортаж

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где располагался кинотеатр. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Фигурантов дела обвинили по ст. 238, 219 и 293 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Халатность».

Теги: Кемерово, суд, освобождение, фигуранты дела, пожар, ТРЦ
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