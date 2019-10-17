Суд в Кемерово освободил четырех фигурантов дела «Зимней вишни» из СИЗО

Суд Заводского района города Кемерово освободил из СИЗО четырех фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщил корреспондент «Интерфакс-Сибирь» из зала суда.

Среди освобожденных из-под ареста были начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, руководитель службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин, глава компании-подрядчика, обслуживавшей системы пожарной безопасности, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

В отношении них применили ст.105.1 УПК России (запрет определенных действий). Теперь они будут находиться дома, однако не смогут воспользоваться телефоном и интернетом.

Все четверо находились в СИЗО с весны-лета 2018 года. Ранее стало известно, что об их освобождении ходатайствовало обвинение. Гособвинитель в суде заявил, что дальше просить о продлении их ареста не позволяет закон, поэтому сторона обвинения была вынуждена поставить вопрос о смягчении меры.