На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов

На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов. Об этом передает корреспондент ТАСС.

«Наша задача была сделать не место скорби, а место памяти и место силы. Парк открываем, сегодня он начинает свою работу», — заявил губернатор региона Сергей Цивилев.

По его словам, каждый зашедший на территорию сквера поймет, что «надо уважать человека и особенно ценить жизнь ребенка». Глава Кузбасса также отметил, что торжественного открытия сквера не запланировано.

Как пишет Vse42.ru, в сквере Ангелов посажены 60 сосен в память о погибших, также в парк завезли порядка 17 тыс. т. камней для оформления территории. Между дорожек в сквере находятся фонтан, башня и часовня.