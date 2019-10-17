Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге были в розыске

Трое обвиняемых по делу об убийстве продававшей автомобиль 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной находились в федеральном розыске за вымогательство. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области и мать одной из подозреваемых.

По словам матери подозреваемой, ее дочь вместе с мужем и таксистом, которых сейчас подозревают в убийстве Каторгиной, ранее обманным путем вывезли ее в сад в наручниках и избивали битой, требуя отдать им 400 тыс. руб. Это происходило в Копейске. Женщина сумела вырваться, после чего обратилась в полицию с заявлением. В тот же день все трое исчезли. В полиции подтвердили URA.RU, что женщина говорит правду.

В ГУ МВД по Челябинской области рассказали РБК, что против двух мужчин и женщины, вымогавших деньги, в начале сентября завели уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК России (вымогательство). «Все трое подозреваемых были объявлены в розыск», — уточнили РБК в пресс-службе полиции.

Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину убили 10 октября, когда она уехала с работы на автомобиле Audi, чтобы встретиться с потенциальными покупателями машины в Орджоникидзевском районе города. Через несколько дней ее тело нашли в колодце с ножевыми ранениями.