Предполагаемые убийцы продававшей машину девушки заявили о раскаянии

В Екатеринбурге проходит судебное заседание, на котором решается вопрос об избрании меры пресечения для трех человек, которых обвиняют в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной во время сделки по продаже автомобиля. В ходе заседания двое из них заявили, что раскаиваются в содеянном, сообщает Znak со ссылкой на собственного корреспондента.

По делу проходят трое подозреваемых — Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его жена Екатерина Меньшикова. Федорович ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 162 УК (разбой). У него и его супруги есть двухлетний ребенок.

Ранее задержанные сознались в убийстве. С ними 17 октября провели следственные действия, во время которых они показали, как именно происходило преступление.

Федорович и Ахметвалиев заявили, что раскаиваются в совершении преступления. Екатерина Меньшикова на аналогичный вопрос не ответила.

Ксения Каторгина пропала 10 октября, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем своего автомобиля. Вскоре ее машину со следами крови удалось обнаружить у перекупщиков, что помогло выйти на след подозреваемых. Все трое были задержаны, после чего показали место, где спрятали тело — в колодце близ кладбища.