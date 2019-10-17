Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 64,35 (+0,09) Quote, 16 окт, 12:24
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 71,05 (+0,2) Quote, 16 окт, 12:24
Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин уехал из России Общество, 10:54 Ненужный барьер: зачем отменять запрет на онлайн-торговлю алкоголем Pro, 10:50 При крушении Су-30 в Венесуэле погиб бригадный генерал Общество, 10:46 В Бурятии СК провел обыски по делу о вырубке леса на берегу Байкала Общество, 10:43 Чемпион России по авторалли: как прокачать навыки безопасного вождения РБК и Dunlop, 10:35 Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией Политика, 10:35 Предполагаемые убийцы продававшей машину девушки заявили о раскаянии Общество, 10:29 130 км/ч, права по-новому и штрафы от города: водителей ждут перемены Авто, 10:16 Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи Общество, 10:11 В пользу бедных: кто еще достоин Нобелевки по экономике — Bloomberg Pro, 10:10 Минобороны Турции заявило об уничтожении 673 курдских ополченцев Политика, 10:07 Посудомойка со свайпом: какую умную технику вы готовы использовать РБК и Electrolux, 10:05 Российские компании повысили безопасность пешеходных переходов Пресс-релиз, 10:00 «Пакет не нужен!»: совместная акция РБК и «ВкусВилл» Зеленая экономика, 09:56 
Общество ,  
0 
Предполагаемые убийцы продававшей машину девушки заявили о раскаянии

В Екатеринбурге проходит судебное заседание, на котором решается вопрос об избрании меры пресечения для трех человек, которых обвиняют в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной во время сделки по продаже автомобиля. В ходе заседания двое из них заявили, что раскаиваются в содеянном, сообщает Znak со ссылкой на собственного корреспондента.

По делу проходят трое подозреваемых — Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его жена Екатерина Меньшикова. Федорович ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 162 УК (разбой). У него и его супруги есть двухлетний ребенок.

Ранее задержанные сознались в убийстве. С ними 17 октября провели следственные действия, во время которых они показали, как именно происходило преступление.

Федорович и Ахметвалиев заявили, что раскаиваются в совершении преступления. Екатерина Меньшикова на аналогичный вопрос не ответила.

Ксения Каторгина пропала 10 октября, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем своего автомобиля. Вскоре ее машину со следами крови удалось обнаружить у перекупщиков, что помогло выйти на след подозреваемых. Все трое были задержаны, после чего показали место, где спрятали тело — в колодце близ кладбища.

Теги: Екатеринбург, убийство, суд
Материалы по теме
В Екатеринбурге полиция начала поиски пропавшей студентки
Общество
РЕН ТВ опубликовал видео с места убийства продававшей машину девушки
Общество
Появилось видео подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter