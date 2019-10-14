Обвиняемый в изнасилованиях в Томской области оказался экс-милиционером

Задержанный по подозрению в серии изнасилований в Томской области мужчина работал ранее в правоохранительных органах. Об этом сообщают со ссылкой на источники ТАСС и «РИА Новости».

По информации ТАСС, задержанный ранее работал в правоохранительных органах. С 1979 по 1990 год — до совершения преступлений — он являлся сотрудником местного уголовного розыска. На момент задержания подозреваемый работал в службе безопасности компании «Томскнефть».

О том, что задержанный уже давно не является сотрудником МВД, сообщил также источник «РИА Новости».

Ранее, 13 октября, в Томской области был задержан местный житель, подозреваемый в серии изнасилований. Как сообщал Следственный комитет, 60-летний мужчина на протяжении 15 лет совершал преступления против половой свободы и неприкосновенности в городе Стрежевой на северо-западе региона.

Личность преступника удалось установить в результате ДНК-экспертизы, его также опознала одна из жертв. Мужчине предъявлено обвинение по статьям 131 УК РФ (изнасилование) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).