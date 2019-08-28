Подозреваемые в изнасиловании 17-летней девушки полицейские арестованы

Анапский городской суд арестовал двух бывших полицейских по подозрению в принуждению 17-летней девушки к сексуальным действиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката фигурантов дела Юрия Гапеева.

«Анапский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца на время предварительного следствия», — заявил адвокат.

Гапеев отметил, что сторона защиты не планирует обжаловать решение суда. По его мнению, подозреваемым лучше находиться под стражей, чтобы против них не были предприняты провокационные меры.

Инцидент произошел 26 августа на пляже Витязево под Анапой, где проходил финал чемпионата России по волейболу. Сотрудники полиции нашли на пляже 17-летнюю девушку, приехавшую из Московской области на соревнования, и совершеннолетнего парня. Источник газеты «Коммерсантъ-Кубань» сообщал, что в этот момент молодые люди занимались сексом. По версии следствия, полицейские принудили девушку к сексуальным действиям, угрожая ей привлечением к административной ответственности. Дело против них возбудили по ч. 2 ст. 133 УК России (понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

Некоторые СМИ упоминали трех подозреваемых. Газета «Красная весна» со ссылкой на городские власти писала, что в СИЗО были помещены трое сотрудников полиции. О трех фигурантах дела говорил и начальник ОМВД по Анапе Дмитрий Коркишко.