СК возбудил дело об изнасиловании иностранки в подмосковной Балашихе

СК возбудил дело об изнасиловании иностранки в подмосковной Балашихе

Следователи завели дело об изнасиловании 35-летней гражданки иностранного государства на территории парка в подмосковной Балашихе. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по Московской области.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 26 сентября в природно-историческом парке. Неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении женщины, после чего скрылся.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 132 УК России «Насильственные действия сексуального характера». В настоящее время устанавливаются личность напавшего мужчины и все обстоятельства случившегося.

ТАСС со ссылкой на источник уточняет, что потерпевшая — гражданка Германии.