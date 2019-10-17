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Песков заявил о продвинутом уровне интеграции России и Белоруссии

Уровень интеграции двух союзных государств — России и Белоруссии — находится на продвинутом уровне. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, ежедневная повестка в странах формируется из обычных бытовых вопросов. Но это не умаляет задачи интеграции и приверженность к ее идеям России и Белоруссии.

«Интеграция — это процесс, растянутый по времени. И потом, мы и так находимся на продвинутом уровне интеграции с Белоруссией — Союзное государство», — подчеркнул Песков.

Ранее 17 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск откажется от интеграции с Москвой, если общество посчитает это нецелесообразным.

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Макей уточнил, что вопрос об интеграцией с Россией может быть вынесен на референдум. Но пока результаты социологических опросов показывают, что большинство населения Белоруссии выступают за тесное сотрудничество с Москвой, отметил он.

В августе глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что все принципиальные разногласия между двумя странами по интеграции были сняты, но подчеркнул, что впереди предстоит еще большая работа.

Теги: Россия, интеграция, Дмитрий Песков, Белоруссия
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