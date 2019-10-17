Песков заявил о продвинутом уровне интеграции России и Белоруссии

Уровень интеграции двух союзных государств — России и Белоруссии — находится на продвинутом уровне. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, ежедневная повестка в странах формируется из обычных бытовых вопросов. Но это не умаляет задачи интеграции и приверженность к ее идеям России и Белоруссии.

«Интеграция — это процесс, растянутый по времени. И потом, мы и так находимся на продвинутом уровне интеграции с Белоруссией — Союзное государство», — подчеркнул Песков.

Ранее 17 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск откажется от интеграции с Москвой, если общество посчитает это нецелесообразным.