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Фигуранты дела «Нового величия» и протестов в Москве поженились в СИЗО

Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова и фигурант «московского дела» Константин Котов поженились в московском СИЗО. Об этом РБК сообщила сестра невесты Анастасия.

По ее словам, церемония бракосочетания состоялась в 11:00. «Все произошло быстро, ему штамп поставили, она съездила в загс, с кольцом, со свидетельством. Мы сейчас в суде, у Ани заседание в 14:00. Потом дома отметим, семьей. Мы очень рады что так получилось, они давно хотели поженится», — рассказала сестра Павликовой.

По ее словам, кольцо для невесты выбирали через адвоката Котова Марию Эйсмонт. Жениху кольцо понравилось, добавила Анастасия.

Ранее о намерениях Павликовой и Котова пожениться сообщала мать невесты. По ее словам, Котов очень поддерживал девушку, писал ей письма, присылал передачки. Адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова подтвердила РБК, что ее подзащитная и Константин Котов подали заявление о браке в конце сентября.

Десятерых членов организации «Новое величие» задержали в марте 2018 года и обвинили в создании экстремистского сообщества. Павликовой на момент ареста было меньше 18 лет. В мае Павликовой, которая находится под домашним арестом, и еще семерым фигурантам дела продлили меры пересечения до 18 ноября.

Константина Котова приговорили к четырем годам лишения свободы за неоднократное нарушение установленного порядка или организации митинга (ст. 212 УК России). Свою вину он не признал. Последний раз Котова задержали 13 августа за скандирование лозунгов около администрации президента после несогласованной акции на проспекте Сахарова в Москве.

Теги: фигуранты, протесты, Москва, женитьба, новости РБК
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