Фигуранты дела «Нового величия» и протестов в Москве поженились в СИЗО

Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова и фигурант «московского дела» Константин Котов поженились в московском СИЗО. Об этом РБК сообщила сестра невесты Анастасия.

По ее словам, церемония бракосочетания состоялась в 11:00. «Все произошло быстро, ему штамп поставили, она съездила в загс, с кольцом, со свидетельством. Мы сейчас в суде, у Ани заседание в 14:00. Потом дома отметим, семьей. Мы очень рады что так получилось, они давно хотели поженится», — рассказала сестра Павликовой.

По ее словам, кольцо для невесты выбирали через адвоката Котова Марию Эйсмонт. Жениху кольцо понравилось, добавила Анастасия.

Ранее о намерениях Павликовой и Котова пожениться сообщала мать невесты. По ее словам, Котов очень поддерживал девушку, писал ей письма, присылал передачки. Адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова подтвердила РБК, что ее подзащитная и Константин Котов подали заявление о браке в конце сентября.

Десятерых членов организации «Новое величие» задержали в марте 2018 года и обвинили в создании экстремистского сообщества. Павликовой на момент ареста было меньше 18 лет. В мае Павликовой, которая находится под домашним арестом, и еще семерым фигурантам дела продлили меры пересечения до 18 ноября.